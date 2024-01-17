МО РФ проводит в Волгоградской области бесшумную взрывную операцию

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что мероприятие Минобороны, которое должно было сопровождаться хлопками, было перенесено с 15 января на другой срок из-за плохих погодных условий – метели.
Между тем, в администрации Лемешкинского сельского поселения корреспонденту V102.RU рассказали, что не слышали сегодня никаких громких звуков.
- Прислушивались целый день, но ничего не было, - поделились собеседники. – Или так все тихо сделали, или снова, может, перенесли?
Ранее, сообщало V102.RU, в администрации Лемешкинского сельского поселения корреспонденту информагентства поясняли, что недалеко от села должны были провести взрывные работы.
Напомним, 8 января 2024 года в Еланском районе Волгоградской области обнаружили неизвестный объект в пяти километрах от райцентра Елань и метрах в 600 от села Большой Морец. В соцсетях местные жители сообщали, что обломки были похожи на ракету.
В конце 2022 года в Еланском районе рухнувший с неба предмет проломил крышу сарая. Инцидент произошел в районе населенных пунктов Набат, Крутой и Дубовое.