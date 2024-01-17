



Дети, имеющие особенности развития, как никто другой нуждаются в заботе, понимании и общении окружающих. Именно поэтому важно максимально участвовать в их жизни. Сотрудники налоговых органов Волгоградской области уже длительное время оказывают всестороннюю помощь и поддержку семьям с такими ребятами.

Накануне Нового года в рамках благотворительной акции «Елка желаний», которая уже стала доброй традицией, ребята загадали свои самые заветные желания. Сотрудники волгоградского УФНС оказали активное содействие в их исполнении. Так, четверо детей, имеющих особенности развития, получили в подарок реабилитационный велосипед-тренажер, специализированный трехколесный велосипед, а также развивающие игрушки. Использование данных велосипедов оказывает положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние детей.





– В теплое время года эти велосипеды станут незаменимыми спутниками на прогулках, помогая развивать двигательный аппарат и координацию движений, укреплять мышцы, – говорят сотрудники УФНС России по Волгоградской области. – В зимнее время ребята могут использовать реабилитационный велосипед в качестве специализированного домашнего тренажера. Это прекрасная возможность ежедневно выполнять необходимые физические упражнения, невзирая на погоду за окном.