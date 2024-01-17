Бациллы вымерзли? Роспотребнадзор разрешил волгоградцам купаться зимой

В этом году в Волгограде откроют 7 купелей для крещенских купаний, а всего в регионе оборудуют 65 таких точек. Крестный ход и купания отменены только в Серафимовичском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Дон.
Общество 17.01.2024 11:51
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17.01.2024 11:51
В этом году в Волгограде откроют 7 купелей для крещенских купаний, а всего в регионе оборудуют 65 таких точек. Крестный ход и купания отменены только в Серафимовичском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Дон.
Вода в местах, согласованных для проведения крещенских купаний, по микробиологическим и вирусологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям. Об этом сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области по итогам исследования образцов.Напомним, летом специалисты Роспотребнадзора неоднократно браковали качество воды в традиционных местах отдыха горожан. Из-за чего на миллионный город открывались всего несколько пляжей.
В этом году в Волгограде откроют 7 купелей для крещенских купаний, а всего в регионе оборудуют 65 таких точек. Крестный ход и купания отменены только в Серафимовичском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Дон.
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