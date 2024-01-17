Общество

В Серафимовиче отменили крещенские купания из-за ледохода на Дону

Общество 17.01.2024 11:31
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17.01.2024 11:31


В Серафимовичском районе Волгоградской области отменили крещенские купания и крестный ход из-за резкого подъема воды в реке Дон. Как сообщили V102.RU в администрации района, лед оторвался от берегов и вода вышла на поверхность, из-за чего выход на лед стал невозможным. 
Подобная ситуация наблюдалась в Серафимович и в прошлом году, из-за чего купания также были отменены. 
По сообщению Гидрометцентра РФ, рост уровня воды от 31 до 68 сантиметров наблюдается в настоящее время около хутора Хованский и города Серафимович. Причиной стал затор льда, который резко начал таить из-за повышения температуры. Также повысился уровень воды и в реке Волга. 
А вот в Волгограде и в других районах Волгоградской области подготовка к крещенским купаниям идет вовсю. В областном центре откроют 7 купелей, а всего в регионе оборудуют 65 мест на воде. 

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