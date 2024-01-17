Волгоград отметили грантом правительства РФ за успехи в ЖКХ

Общество 17.01.2024 07:12
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17.01.2024 07:12
В Москве в рамках всероссийского форума «Малая Родина – сила России» состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2023», итоги которого были подведены еще в ноябре прошлого года, сообщает V102.RU.
Всего на конкурс в различных номинациях было подано 1300 заявок муниципалитетов из 78 регионов России.
По итогам конкурса Волгоград занял третье место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Два села Городищенского и Киквидзенского районов завоевали третье и четвертое места в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».
Город-герой получит грант от правительства в размере 25,5 млн рублей, Паньшинское сельское поселение – 5,9 млн рублей, а Калининское – 4,2 млн рублей. Напомним, президент Владимир Путин ввел в России звание «Заслуженный работник местного самоуправления».
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