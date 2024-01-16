Федеральные новости

Путин утвердил звание почетного муниципального чиновника в России

Федеральные новости 16.01.2024 16:24
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16.01.2024 16:24


Президент России Владимир Путин сегодня, 16 января, подписал указ «Об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации"». Как сообщает ИА «СарИнформ», документ принят в целях дальнейшего совершенствования наградной системы в России.

Согласно тексту документа, почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги:

  • в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований;
  • в реализации отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
  • в развитии местного самоуправления в Российской Федерации;
  • в достижении иных значимых результатов профессиональной деятельности.

Важным условием для присуждения почетного звания является срок  муниципальной службы. Так, чтобы стать заслуженными, чиновнику необходимо отработать не меньше 20 лет в органах местного самоуправления и иметь отраслевые награды. 

Указ президента вступает в силу сегодня, 16 января. 

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