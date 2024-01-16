Путин утвердил звание почетного муниципального чиновника в России

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 января, подписал указ «Об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации"». Как сообщает ИА «СарИнформ», документ принят в целях дальнейшего совершенствования наградной системы в России.
Согласно тексту документа, почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги:
- в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований;
- в реализации отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
- в развитии местного самоуправления в Российской Федерации;
- в достижении иных значимых результатов профессиональной деятельности.
Важным условием для присуждения почетного звания является срок муниципальной службы. Так, чтобы стать заслуженными, чиновнику необходимо отработать не меньше 20 лет в органах местного самоуправления и иметь отраслевые награды.
Указ президента вступает в силу сегодня, 16 января.