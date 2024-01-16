Атаман Владимир Головко скоропостижно скончался в Волгограде

- Он относился к тем немногим, кто полностью пренебрегал личным ради общего. Региональное отделение РВИО выражает соболезнование родным и близким покойного, - цитата из сообщения.
Общество 16.01.2024 08:10
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16.01.2024 08:10
Казачий атаман Владимир Головко, член регионального отделения «Российское военно-историческое общество» Волгоградской области скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Эту печальную новость сообщили V102.RU в организации.
- Мы знали Владимира Владимировича как разносторонне одарённого человека, поэта, краеведа, публициста и общественника. Будучи родовым казаком, он стоял у истоков создания нескольких казачьих общественных организаций, начиная с 2014 года, неоднократно вместе с соратниками бывал на территориях ЛНР и ДНР с гуманитарной и иными миссиями, - говорится в некрологе.
- Он относился к тем немногим, кто полностью пренебрегал личным ради общего. Региональное отделение РВИО выражает соболезнование родным и близким покойного, - цитата из сообщения.
- Он относился к тем немногим, кто полностью пренебрегал личным ради общего. Региональное отделение РВИО выражает соболезнование родным и близким покойного, - цитата из сообщения.
Фото РВИО VK.com
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