Волгоградская область отправила на СВО более 100 беспилотников

Напомним, регион регулярно направляет спецгрузы воинским частям волгоградского гарнизона — продукцию военного назначения, оптику, оргтехнику, радиостанции, оборудование для инженерных целей.
Напомним, регион регулярно направляет спецгрузы воинским частям волгоградского гарнизона — продукцию военного назначения, оптику, оргтехнику, радиостанции, оборудование для инженерных целей.
В Камышине скончалась 91-летняя поэтесса Анна Тарасова15.01.2024 15:24
ЕвроХим-ВолгаКалий развивает систему социального партнерства Волгоградской области15.01.2024 14:44
Благодарственное письмо, подписанное заместителем губернатора Волгоградской области, председателем Волгоградского областного Совета профсоюзов и сопредседателем Союза промышленников и предпринимателей Волгоградской области вручено накануне исполнительному директору ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгению Сахарову и председателю...