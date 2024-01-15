В Камышине скончалась 91-летняя поэтесса Анна Тарасова

13 января на 92-м году жизни скончалась Анна Михайловна Тарасова, поэтесса, старейший член Камышинского литературного объединения «Родник». Об этом сообщил сегодня, 15 января, глава Камышина Станислав Зинченко, передает V102.RU.
Анна Михайловна была награждена почетным знаком «За заслуги перед городом Камышином». Она родилась Николаевске. В годы Великой Отечественной войны с 14-и лет работала на элеваторе. В 1946 году она приехала в Камышин, закончила педагогическое училище и более 40 лет посвятила выбранной профессии.
Еще в студенческие годы пробовала себя в поэтическом творчества, в прозе. Ее литературные работы начали печататься с 1955 года.
Издала 17 поэтических и песенных сборников, прозаических книг. Являлась лауреатом многих литературных конкурсов.
С 2013 года на личные сбережения Анна Михайловна учредила личный благотворительный фонд и ежегодно в день празднования Дня работника культуры вручала Диплом Благотворительного фонда с денежным вознаграждением лучшим работникам сферы культуры города.
Поэтесса также была награждена общественной медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».