Волжский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с нерадивых застройщиков более 7 млн рублей убытков, причиненных бюджету при финансировании завершения строительства многоквартирного дома. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, эту сумму должны вернуть в бюджет Василий Боровцов и Вадим Старцев, бывшие руководители ООО «АхтубаСитиПарк». Деньги взысканы в качестве убытков, понесенных бюджетом субъекта на возмещение новым добросовестным застройщикам затрат на подключение к инженерным сетям многоквартирных домов № 1, № 2 по пр. Ленина, 324 «В».



Напомним, Боровцов и Старцев приговором Волжского городского суда Волгоградской области были осуждены за злоупотребление полномочиями.

Боровцов, являясь генеральным директором ЗАО «Классик» вместе с руководителем проекта ООО «АхтубаСитиПарк» Старцевым с 2014 по 2017 годы получили от участников долевого строительства более 252 млн рублей. При этом 180 млн рублей они направили на цели, не предусмотренные договорами. В результате строительство жилых домов ООО «АхтубаСитиПарк» было прекращено, что нарушило права более 200 граждан.

Боровцов был приговорен к 7 годам лишения свободы, Старцев - к 4 годам с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих и некоммерческих организациях, на срок 2 года.



Проблемные дома в Волжском пришлось достраивать другому подрядчику за счет средств бюджета региона. В конечном итоге обманутые бизнесменами дольщики смогли заселиться в свои квартиры до конца 2022 года.