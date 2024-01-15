Общество

С бизнесменов-зэков взыскали 7 млн рублей за недостроенный ЖК в Волжском

Общество 15.01.2024 13:02
0
15.01.2024 13:02


Волжский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с нерадивых застройщиков более 7 млн рублей убытков, причиненных бюджету при финансировании завершения строительства многоквартирного дома. Как сообщила V102.RU  старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, эту сумму должны вернуть в бюджет Василий Боровцов и Вадим Старцев, бывшие руководители ООО «АхтубаСитиПарк». Деньги взысканы в качестве  убытков, понесенных бюджетом субъекта на возмещение новым добросовестным застройщикам затрат на подключение к инженерным сетям многоквартирных домов № 1, № 2 по пр. Ленина, 324 «В».

Напомним,  Боровцов и Старцев приговором Волжского городского суда Волгоградской области были осуждены за злоупотребление полномочиями.

Боровцов, являясь генеральным директором ЗАО «Классик» вместе с руководителем проекта ООО «АхтубаСитиПарк» Старцевым  с 2014 по 2017 годы получили от участников долевого строительства более 252 млн рублей. При этом 180 млн рублей они направили на цели, не предусмотренные договорами. В результате строительство жилых домов ООО «АхтубаСитиПарк» было прекращено, что нарушило права более 200 граждан. 

Боровцов был приговорен к 7 годам  лишения свободы, Старцев - к 4 годам  с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также оба осужденных лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций  в коммерческих и некоммерческих организациях, на срок 2 года.

Проблемные дома в Волжском пришлось достраивать другому подрядчику за счет средств бюджета региона. В конечном итоге обманутые бизнесменами дольщики смогли заселиться в свои квартиры до конца 2022 года. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.01.2024 15:24
Общество 15.01.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 14:45
Общество 15.01.2024 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 14:44
Общество 15.01.2024 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.01.2024 14:27
Общество 15.01.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 13:11
Общество 15.01.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 12:05
Общество 15.01.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 10:47
Общество 15.01.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 09:29
Общество 15.01.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 08:33
Общество 15.01.2024 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2024 08:14
Общество 15.01.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 19:15
Общество 14.01.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 18:25
Общество 14.01.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 16:55
Общество 14.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 16:16
Общество 14.01.2024 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 12:49
Общество 14.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:24
В Камышине скончалась 91-летняя поэтесса Анна ТарасоваСмотреть фотографии
14:45
Волгоградская область отправила на СВО более 100 беспилотниковСмотреть фотографии
14:44
ЕвроХим-ВолгаКалий развивает систему социального партнерства Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
МО РФ отменило загадочное мероприятие в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:50
УФСБ вскрыло хищения при строительстве скотомогильника под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев ожидают шторм, дождь со снегом и температурные «качели»Смотреть фотографии
13:07
В облбольницу №3 в Волгограде массово повезут пациентов с пневмониейСмотреть фотографии
13:02
С бизнесменов-зэков взыскали 7 млн рублей за недостроенный ЖК в ВолжскомСмотреть фотографии
12:05
Поддержку отраслевых инвестпроектов обсудили на оперативном совещании в обладминеСмотреть фотографии
12:00
Защитник из Казахстана стал новым игроком «Ротора»Смотреть фотографии
10:47
Глава ГЖИ: инспекторы обошли уже 225 домов в ТЗР ВолгоградаСмотреть фотографии
10:43
Волгоградский СК возбудил дело после ампутации пальца ребенку в детсадуСмотреть фотографии
10:39
Момент наезда на пенсионерку сняли камеры в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
В Волгограде сварщика чуть не убило током в локомотивном депоСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области капуста в 2024 году подорожала на 15%Смотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом погиб протаранивший ЛЭП водительСмотреть фотографии
09:29
Из аэропорта Волгограда эвакуировали пассажирку московского рейсаСмотреть фотографии
08:33
Волгоград парализовали 8-бальные пробки из-за снегопадаСмотреть фотографии
08:14
Силу морозов на Крещенье предсказали в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:27
В Сети появились фото сбитого под Волгоградом беспилотникаСмотреть фотографии
21:13
Волгоградский «Каустик» поднялся с последнего места после победы над «Скифом»Смотреть фотографии
20:17
Роспотребнадзор высказался о загадочной «болезни Х», которой пугают мирСмотреть фотографии
19:15
У реки под Волгоградом разворачивают палатки для желающих окунуться в прорубиСмотреть фотографии
18:25
В Волгоградской области с 15 января начнутся отключения ТВ и радиоСмотреть фотографии
16:55
Замерзающим волгоградцам сделают перерасчет за отоплениеСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде потушили пожар в ТРК «Семь звезд»Смотреть фотографии
16:16
Два района превратились в болото: о постапокалиптическом Волгограде написали книгуСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде начался ремонт пяти детских поликлиник и одной больницыСмотреть фотографии
13:27
На трассе под Волгоградом неуступчивый водитель покалечил себя и троих пассажировСмотреть фотографии
12:49
«В квартире +10»: волгоградцы жалуются на УК и лютый холод в домахСмотреть фотографии
 