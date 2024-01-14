Два района превратились в болото: о постапокалиптическом Волгограде написали книгу

В необычном ракурсе предстал Волгоград на страницах фантастической истории, которая разворачивается в городе спустя 20 лет после ядерной катастрофы. Как сообщает V102.RU, автором уже изданного произведения стал уроженец Волгограда Павел Смирнов, который вдохновившись вселенной «Метро 2033» решил придумать что-то похожее, но свое.

- Герои начинают свой путь от площади Ленина по поверхности, доходят до заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», потом по воде спускаются в Красноармейский район, проходят через весь Красноармейский район, условно остатки Красноармейского и Кировского, потому что по сюжету книги они превращены в болота из-за затопления и подрыва плотины. И, в общем-то, проходят весь город по поверхности. Там жители практически любого района что-то свое увидят, - рассказывает Павел.

По его словам, фантастикой он увлекся в 12 лет. Тогда написал свое первое неизданное произведение. Уже в 11 классе он решил написать что-то более серьезное и принялся за работу. Книга рождалась в общей сложности 13 лет – столько времени с длительными перерывами было затрачено на написание 440-страничного произведения в жанре постапокалипсис. Павел не верил, что сможет когда-то закончить книгу, но поддержали близкие и друзья, которым нравилось то, что делает Павел, хотя это всего лишь его хобби.

По профессии автор является графическим дизайнером и в настоящее время живет и работает в Казани. Он публикуется под псевдонимом Ракс Смирнов.

- Книга поделена на три логические части. Я, наверное, не очень доволен первой частью, очень много раз ее редактировал и переписывал практически с нуля, - рассказывает автор. – Зато во второй и третьей идет такой хороший разгон и, мне кажется, что это профессионально.

По его словам, он не старался сильно привязываться к Волгограду, чтобы произведение было интересно читать не только местным жителям. Однако все действо происходит именно в Волгограде, где угадываются знаковые места и станции скоростного трамвая, правда некоторых пока в реальности нет.





- Там карта нашего метротрама. Люди выживают на подземных станциях. Единственное, так как станций подземных не так уж и много, поэтому я немножечко пофантазировал художественно и пририсовал четыре станции, которые только в проекте, - пояснил Павел.

Сама история, по его словам, начинается как классический боевик, когда есть некий герой и ему нужно спасти мир, вернее то, что от него осталось. Однако не все так банально и есть даже над чем задуматься.

- История дает свою пищу для размышлений, что такое человек и общество в целом, что оно в принципе не всегда меняется и даже после катастрофы, - говорит автор.

Павел считает, что его книга будет интересна всем, кому нравится фантастика.





- Но жителям города, я думаю, это будет очень интересно, потому что пройтись по знакомым местам в художественном произведении, увидеть как это все разыгрывается в тех местах, которые они видят каждый день, тем более там есть некоторые флэшбэки, герои из прошлого, где видно, как все начиналось, начиналась катастрофа, - считает Павел.

По его мнению, жанр постапокалипсис дает возможность посмотреть на страшную тему под довольно не страшным углом.

Павел уже начал писать свою вторую книгу в этом жанре, но она будет уже не про Волгоград.

- Интересно, как будут выживать люди в мире после, но никогда бы не хотелось оказаться там в реальности. Потому что в этом мире привычные вещи, которые мы каждый день видим и используем, теряют свою ценность. То, что было ценно раньше, сейчас не имеет никакого смысла, а то, что раньше казалось ерундой и глупостью, теперь становятся объектом выживания и меняются приоритеты очень сильно у людей. И в этом есть такая романтика заглянуть туда, где страшно, но не страшно, - рассуждает автор.

Отметим, что улицы постапокалиптического Волгограда и герои сгенерированы при помощи нейросетей.





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