Общество

Два района превратились в болото: о постапокалиптическом Волгограде написали книгу

Общество 14.01.2024 16:16
0
14.01.2024 16:16


В необычном ракурсе предстал Волгоград на страницах фантастической истории, которая разворачивается в городе спустя 20 лет после ядерной катастрофы. Как сообщает V102.RU, автором уже изданного произведения стал уроженец Волгограда Павел Смирнов, который вдохновившись вселенной «Метро 2033» решил придумать что-то похожее, но свое.

- Герои начинают свой путь от площади Ленина по поверхности, доходят до заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», потом по воде спускаются в Красноармейский район, проходят через весь Красноармейский район, условно остатки Красноармейского и Кировского, потому что по сюжету книги они превращены в болота из-за затопления и подрыва плотины. И, в общем-то, проходят весь город по поверхности. Там жители практически любого района что-то свое увидят, - рассказывает Павел.

По его словам, фантастикой он увлекся в 12 лет. Тогда написал свое первое неизданное произведение. Уже в 11 классе он решил написать что-то более серьезное и принялся за работу. Книга рождалась в общей сложности 13 лет – столько времени с длительными перерывами было затрачено на написание 440-страничного произведения в жанре постапокалипсис. Павел не верил, что сможет когда-то закончить книгу, но поддержали близкие и друзья, которым нравилось то, что делает Павел, хотя это всего лишь его хобби. 

По профессии автор является графическим дизайнером и в настоящее время живет и работает в Казани. Он публикуется под псевдонимом Ракс Смирнов. 

- Книга поделена на три логические части. Я, наверное, не очень доволен первой частью, очень много раз ее редактировал и переписывал практически с нуля, - рассказывает автор. – Зато во второй и третьей идет такой хороший разгон и, мне кажется, что это профессионально.

По его словам, он не старался сильно привязываться к Волгограду, чтобы произведение было интересно читать не только местным жителям. Однако все действо происходит именно в Волгограде, где угадываются знаковые места и станции скоростного трамвая, правда некоторых пока в реальности нет.


- Там карта нашего метротрама. Люди выживают на подземных станциях. Единственное, так как станций подземных не так уж и много, поэтому я немножечко пофантазировал художественно и пририсовал четыре станции, которые только в проекте, - пояснил Павел.

Сама история, по его словам, начинается как классический боевик, когда есть некий герой и ему нужно спасти мир, вернее то, что от него осталось. Однако не все так банально и есть даже над чем задуматься.

- История дает свою пищу для размышлений, что такое человек и общество в целом, что оно в принципе не всегда меняется и даже после катастрофы, - говорит автор. 

Павел считает, что его книга будет интересна всем, кому нравится фантастика.


- Но жителям города, я думаю, это будет очень интересно, потому что пройтись по знакомым местам в художественном произведении, увидеть как это все разыгрывается в тех местах, которые они видят каждый день, тем более там есть некоторые флэшбэки, герои из прошлого, где видно, как все начиналось, начиналась катастрофа, - считает Павел.

По его мнению, жанр постапокалипсис дает возможность посмотреть на страшную тему под довольно не страшным углом. 

Павел уже начал писать свою вторую книгу в этом жанре, но она будет уже не про Волгоград. 

- Интересно, как будут выживать люди в мире после, но никогда бы не хотелось оказаться там в реальности. Потому что в этом мире привычные вещи, которые мы каждый день видим и используем, теряют свою ценность. То, что было ценно раньше, сейчас не имеет никакого смысла, а то, что раньше казалось ерундой и глупостью, теперь становятся объектом выживания и меняются приоритеты очень сильно у людей. И в этом есть такая романтика заглянуть туда, где страшно, но не страшно, - рассуждает автор.

Отметим, что улицы постапокалиптического Волгограда и герои сгенерированы при помощи нейросетей.


Фото предоставлено автором

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.01.2024 19:15
Общество 14.01.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 18:25
Общество 14.01.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 16:55
Общество 14.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 12:49
Общество 14.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 09:32
Общество 14.01.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 09:01
Общество 14.01.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2024 08:07
Общество 14.01.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 21:20
Общество 13.01.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 18:47
Общество 13.01.2024 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 18:15
Общество 13.01.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 16:57
Общество 13.01.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 16:08
Общество 13.01.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 13:57
Общество 13.01.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 12:35
Общество 13.01.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2024 12:09
Общество 13.01.2024 12:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:15
У реки под Волгоградом разворачивают палатки для желающих окунуться в прорубиСмотреть фотографии
18:25
В Волгоградской области с 15 января начнутся отключения ТВ и радиоСмотреть фотографии
16:55
Замерзающим волгоградцам сделают перерасчет за отоплениеСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде потушили пожар в ТРК «Семь звезд»Смотреть фотографии
16:16
Два района превратились в болото: о постапокалиптическом Волгограде написали книгуСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде начался ремонт пяти детских поликлиник и одной больницыСмотреть фотографии
13:27
На трассе под Волгоградом неуступчивый водитель покалечил себя и троих пассажировСмотреть фотографии
12:49
«В квартире +10»: волгоградцы жалуются на УК и лютый холод в домахСмотреть фотографии
11:13
Сергей Попков раскрыл план «Ротора» в ТурцииСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области увеличили производство рыбыСмотреть фотографии
09:32
Новорожденную девочку выписали после трех месяцев реанимации в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:01
Суд в Волгоградской области отменил решение о выплате матпомощи матери погибшего участника СВОСмотреть фотографии
08:07
ЦГМС: в Волгоградской области в ближайшие дни потеплеет до +3Смотреть фотографии
21:20
Под Волгоградом ловцов бродячих собак спугнули предсказанияСмотреть фотографии
20:46
На юге Волгограда слесарь умер на рабочем местеСмотреть фотографии
19:42
Момент падения модели самолета на АЗС в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Замерзавших братьев-велосипедистов из Анапы спасли на волгоградской трассеСмотреть фотографии
18:15
«Это естественный момент»: эксперт рассказал, почему волки потянулись в села Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Четыре дня не выходили из дома. Под Волгоградом сосед нашел мертвыми семейную паруСмотреть фотографии
16:57
Куда жаловаться на перебои с отоплением на севере Волгограда? Список номеровСмотреть фотографии
16:30
В Волжском бригаду СМП с пациентом протаранил неуступчивый водительСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде после январских праздников бесследно пропал мужчинаСмотреть фотографии
15:15
В регионах России создают штабы по борьбе с экстремизмомСмотреть фотографии
13:57
«Либо задохнемся, либо околеем»: волгоградцы мерзнут и ждут удара током из-за криминальной УКСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Жители Волгограда в 2024 году проверят на себе эффект «китайского» паденияСмотреть фотографии
12:09
Волгоградцам вернут деньги из-за пожара на складе WildberriesСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области после январских праздников скакнули цены на бензинСмотреть фотографии
09:48
Выходные испытают волгоградцев жестоким морозом и ледяным ветромСмотреть фотографии
09:15
В Минсельхозе озвучили, когда подешевеют куриные яйцаСмотреть фотографии
08:16
В Волжском 10 расчетов тушили мебельную фабрикуСмотреть фотографии
 