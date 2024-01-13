Куда жаловаться на перебои с отоплением на севере Волгограда? Список номеров

Теплосистема Тракторозаводского района продолжает работать в штатном режиме, об этом V102.RU заявили в мэрии Волгограда.

— Ранее ресурсоснабжающая организация обеспечила подачу теплоносителя во все многоквартирные дома, а управляющие организации Тракторозаводского района отчитались о завершении регулировки внутридомовых сетей всех МКД, — заверили в пресс-службе горадмина.

Уточняется, что профильные службы города контролируют качество работы УК. Но, если все же батареи в квартире у вас недостаточно теплые, то об этом факте необходимо сообщать по любому из номеров:

(8442) 30-13-13 (многоканальный)

74-04-73

95-95-81

60-66-00

70-10-25

70-10-26.

Также в городской администрации добавили, что в Telegram чат-бот ресурсоснабжающей организации в автоматическом режиме принимает сообщения от горожан по поводу перебоев с отоплением.

Напомним, что сегодня, 13 января, еще не во всех домовладениях Тракторозаводского района функционирует отопительная система. Жители дома № 14 по улице в поселке 4-й участок и жильцы по улице Ополченской, 11 с утра сообщали о диком холоде — температура в комнатах не поднималась выше 13 градусов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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