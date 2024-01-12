Общество

Арбитраж оставил в черном списке провалившую в Михайловке капремонт домов компанию из Чечни

Общество 12.01.2024 22:04
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12.01.2024 22:04


Компании из Грозного, провалившей капитальный ремонт нескольких домов в городе Михайловке Волгоградской области, не удалось добиться исключения из реестра недобросовестных подрядных организаций. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Стройград» в этом отказано. Решение вступило в законную силу.

ООО «Стройград» обратилось суд с иском о признании недействительным решения Волгоградского УФАС, включившего компанию в реестр недобросовестных подрядных организаций. Также подрядчик настаивал на том, чтобы сведения о нем были из данного реестра исключены. 

Комиссия Волгоградского УФАС России вынесла такое решение в конце декабря 2022 года на основании обращения УНО «Региональный фонд капремонта». Однако ООО «Стройград» с ним не согласилось и обратилось в суд.

Ранее в редакцию с жалобами на этого подрядчика капремонта обращались михайловцы. Так, жители дома №5 по ул. Серафимовича сообщали о том, что рабочие раскрыли крышу, в результате чего осадками были затоплены несколько квартир. Жители дома №22 по ул. Серафимовича были не на шутку обеспокоены тем, что рабочие подрыли фундамент, в результате чего по фасаду двухэтажки пошла трещина.

Из материалов дела следует, что региональный фонд капремонта 29 апреля 2022 года заключил с ООО «Стройград» договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области города Михайловка. Цена договора составила 75 миллионов 493 тысячи 394 рубля. Однако в предусмотренные договором сроки подрядчик работы не завершил. Кроме того, не были соблюдены требования к качеству услуг и работ, технологии проведения работ. В результате заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке и обратился в УФАС.

- Суд пришел к выводу о том, что в бездействии ООО «Стройград», приведшему к нарушению условий договора, усматривается недобросовестный и виновный характер, поскольку оно не обусловлено наличием обстоятельств непреодолимой силы, действиями третьих лиц или иными причинами, объективно препятствующими исполнению заявителем своих обязательств надлежащим образом, - говорится в сообщении арбитража.

Фото читателей ИА «Высота 102»

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