Подрядчик капремонта устроил лютую жизнь собственникам двух МКД под Волгоградом

Общество 23.10.2022 14:51
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23.10.2022 14:51
Боятся предстоящей зимы жители двух многоквартирных домов в Михайловке Волгоградской области, где подрядчик бросил работы в самый разгар капремонта. Как сообщает ИА «Высота 102», жители домом №№ 5 и 22 по улице Серафимовича просят власти обратить внимание на их ситуацию, а также вразумить недобросовестных работников, из-за которых дома могут рухнуть.
- В этом году к работам по капитальному ремонту вышеуказанных домов приступила подрядная организация ООО «СтройГрад». На доме №5 вскрыли отмостку. Бросили. Ничего делать с фундаментом не стали. Потом вскрыли крышу и оставили ее открытой. Пошли дожди и все четвертые этажи затопило. Ущерб немалый, - рассказала редакции местная жительница Светлана.
По ее словам, крышу позже накрыли, но доделывать ремонт никто не собирается. Еще хуже ситуация на доме №22, где разрыли фундамент. Из-за этого оголены все трубы — и отопление, и водопровод, и канализация.
- Неделю назад появилась новая бригада, вероятно, очередные субподрядчики. Утеплили одну трубу, закопали часть фундамента и на этом все. На 5-ом доме они что-то делали на крыше, но недолго. В общей сложности поработали два дня и снова исчезли, - рассказала собеседница агентства.
Люди переживают, что из-за оголенного в зиму фундамента их дом развалится. По стене уже пошла трещина, что ничего хорошего не предвещает. В доме №5 с абы как накрытой крышей тоже небезопасно.
- Жаловались везде. Приезжали комиссии, смотрели. Говорят, что у подрядчика срок окончания работ обозначен 1 ноября. Если не сделают к этой дате, то будут расторгать договор. А нам как быть? Зачем нам такой капительный ремонт? – возмущаются жители.
В фонде капитального ремонта Волгоградской области сложившуюся ситуацию назвали непростой.
- На сегодняшний день все факты некачественно выполняемых подрядчиком работ, а также факты отставания от утвержденных графиков производства работ по капительному ремонту общего имущества объектов надлежащим образом зафиксированы, - рассказали информагентству в региональном фонде капремонта. – Со стороны фонда подрядчику установлены конкретные сроки устранения допущенных нарушений.
Однако, как признают в организации, подрядчик до сих пор не предоставил в фонд капремонта письменных объяснений, к работам по капитальному ремонту утепления фасада, систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения по всем объектам не приступил.
И это несмотря на то, что в ООО «СтройГрад» направлялись неоднократные требования о необходимости принятия мер по сохранению имущества собственников, сокращения сроков отставания от графика работ и незамедлительному их исполнению.
В фонде капремонта уточнили, что при проведении ремонта крыши четырехэтажного дома №5 подрядчиком было допущено затопление четырех квартир. В настоящее время работы по ремонту крыши выполнены на 82%, по капремонту фундамента – на 26%.
В двухэтажном доме №22 подрядчик проводил работы по усилению фундамента, где в раскопанном состоянии оказались подводящие участки трубопроводов систем теплоснабжения и водоснабжения.
На сегодняшний день, как установлено, работы по капитальному ремонту не проводятся.
- В настоящее время фондом рассматривается вопрос о возможности расторжения договора с ООО «СтройГрад» в одностороннем порядке с последующим взысканием убытков, - пояснили в организации. – В худшем случае – в случае расторжения договора с подрядчиком, фондом будут приняты меры по организации завершения работ путем заключения договора подряда с иной организацией без проведения конкурсных процедур для недопущения ухудшения сложившейся ситуации.
При любом варианте развития событий, заверили в региональном фонде капремонта, жильцы домов не останутся один на один с этой проблемой.
ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.
Фото: жильцов проблемных домов
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