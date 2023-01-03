Фото читателей ИА "Высота 102"
Общество 03.01.2023 09:16
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03.01.2023 09:16
Фото читателей ИА "Высота 102"
Компанию из Чечни, провалившую капитальный ремонт нескольких домов в Михайловке, внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, приняли в антимонопольном органе по результатам рассмотрения обращения УНО «Фонд капремонта Волгоградской области».
Так, в УФАС установили, что компания «СтройГрад», зарегистрированная в Грозном, не выполнила свои обязательства по капитальному ремонту кровли и фасада домов на ул. Серафимовича, 5, 22, ул. Хмельницкого, 4,16, ул. Щорса, 1г, а также системы теплоснабжения в домах на ул. Серафимовича, 5, 22, 26, 30 и ул. Коммуны, 158.
Кроме того, и жители ремонтируемых домов, и руководство администрации городского округа неоднократно жаловались в фонд капремонта на качество выполняемых подрядчиком работ. Обращались с такими жалобами михайловцы и в редакцию ИА «Высота 102». Так, жители дома №5 по ул. Серафимовича сообщали о том, что рабочие раскрыли крышу, в результате чего осадками были затоплены несколько квартир. Жители дома №22 по ул. Серафимовича были не на шутку обеспокоены тем, что рабочие подрыли фундамент, в результате чего по фасаду двухэтажки пошла трещина.
Несмотря на то, что капремонт в этих домах должны были закончить к 1 ноября прошлого года, уже в октябре было понятно, что подрядчик к этому сроку не успеет выполнить свои обязательства.
Так все и случилось. При этом, как было установлено на комиссии Волгоградского УФАС, фирме из Грозного было выплачено в качестве аванса около 22 миллионов рублей.
По решению антимонопольного органа, в ФАС РФ будут направлены сведения о включении ООО «СтройГрад» в реестр недобросовестных поставщиков. После оформления необходимых процедур компания из Грозного больше не сможет принимать участие в конкурсных процедурах по выполнению тех или иных работ.
Фото читателей ИА "Высота 102"
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