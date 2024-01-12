Двое подростков из Волгограда задержаны полицией в Знаменске





В городе Знаменске Астраханской области бдительная 87-летняя пенсионерка помогла полицейским задержать пособников телефонных аферистов. Как сообщает со ссылкой на региональное ГУ МВД телеканал «Астрахань 24», сотрудниками МВД были задержаны двое жителей Волгограда в возрасте 16 лет.

Сообщается, что на стационарный телефон жительницы Знаменска в один из недавних дней поступил звонок от неизвестных. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, звонившие сообщили пожилой женщине о том, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП с пострадавшим. Чтобы возместить ущерб, уверяли преступники, требовалось ровно 500 000 рублей.

– Пенсионерка согласилась отдать им денежные средства, однако положив трубку, позвонила в полицию и сообщила, что с ней связались злоумышленники. Оперативниками уголовного розыска городской полиции задержаны два курьера при передаче денежных средств. Задержанные оказались 16-летними жителями Волгограда, – сообщает астраханское издание.

Пенсионерка пояснила сотрудникам полиции, что не поверила звонившим после профилактических бесед с их коллегами.

Подростки из Волгограда опрошены и переданы законным представителям. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.