Общество

Двое подростков из Волгограда задержаны полицией в Знаменске

Общество 12.01.2024 17:15
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12.01.2024 17:15


В городе Знаменске Астраханской области бдительная 87-летняя пенсионерка  помогла полицейским задержать пособников телефонных аферистов. Как сообщает со ссылкой на региональное ГУ МВД телеканал «Астрахань 24», сотрудниками МВД были задержаны двое жителей Волгограда в возрасте 16 лет. 

Сообщается, что на стационарный телефон жительницы Знаменска в один из недавних дней поступил звонок от неизвестных. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, звонившие сообщили пожилой женщине о том, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП с пострадавшим. Чтобы возместить ущерб, уверяли преступники, требовалось ровно 500 000 рублей. 

Пенсионерка согласилась отдать им денежные средства, однако положив трубку, позвонила в полицию и сообщила, что с ней связались злоумышленники. Оперативниками уголовного розыска городской полиции задержаны два курьера при передаче денежных средств. Задержанные оказались 16-летними жителями Волгограда, – сообщает астраханское издание. 

Пенсионерка пояснила сотрудникам полиции, что не поверила звонившим после профилактических бесед с их коллегами. 

Подростки из Волгограда опрошены  и переданы законным представителям. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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