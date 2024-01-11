Общество

Слесарей со всех районов направили в замерзающие дома на севере Волгограда

Общество 11.01.2024 15:31
0
11.01.2024 15:31




Мэрия Волгограда отреагировала на просьбу руководителей управляющих компаний Тракторозаводского района, которые заявили о нехватке слесарей для устранения завоздушенности в домах после ликвидации аварии на сетях, передает V102.RU.

- Руководители управляющих компаний признали, что несмотря на непрерывную работу штатных слесарей, они не успевают провести регулировку систем ряда многоквартирных домов, поэтому не все квартиры обеспечены теплоснабжением в нужных параметрах, и попросили в помощь дополнительные бригады. По запросу управляющих компаний им на помощь направлены еще 10 бригад, сформированных из сотрудников обслуживающих организаций соседних районов города, - сообщили в администрации Волгограда.

Напомним, в Тракторозаводском районе Волгограда 10 января на улице Ополченской произошло технологического нарушения на сетях. Потребители остались без тепла и горячей воды. В социальных учреждениях температуру поддерживали с помощь тепловых пушек. Поврежденный участок заменили, тепломагистраль ввели в работу. Котельная № 849, все центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции вышли на нормативные параметры температуры и давления к утру 11 января.

Сегодня, 11 января, оперативный штаб, который провел глава города Владимир Марченко, решал вопросы ликвидации последствий технологического нарушения на теплопроводе в соцучреждениях и жилых домах. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.01.2024 17:26
Общество 11.01.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:22
Общество 11.01.2024 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.01.2024 17:20
Общество 11.01.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 15:20
Общество 11.01.2024 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 14:01
Общество 11.01.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 13:37
Общество 11.01.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 11:11
Общество 11.01.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 10:25
Общество 11.01.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 10:00
Общество 11.01.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 09:34
Общество 11.01.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 08:31
Общество 11.01.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 08:06
Общество 11.01.2024 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2024 06:35
Общество 11.01.2024 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 22:00
Общество 10.01.2024 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2024 18:50
Общество 10.01.2024 18:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
Пассажиру поезда грозит 5 лет колонии за угрозы с ножом полицейскому в Петров ВалеСмотреть фотографии
17:26
«Мой сын заболел»: в школе Волгоградской области похолодало до +12Смотреть фотографии
17:22
Сотрудник ВТЗ награжден региональным знаком отличия за наставничествоСмотреть фотографии
17:20
В квартиры замерзающих волгоградцев отправили «тимуровцев»Смотреть фотографии
15:31
Слесарей со всех районов направили в замерзающие дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Губернатор Бочаров отмерил срок руководству ВолгоградаСмотреть фотографии
14:01
Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона «сиреневых» яицСмотреть фотографии
13:37
В Волгоградской области нашли обломки сбитого киевского БПЛАСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом горе-косметолог сделала пациентку слепой на один глаз уколом красотыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Масочный режим возвращается в ВолгоградСмотреть фотографии
12:25
На Горе Восточной в Урюпинске за 4 часа ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
11:11
МЧС: экстремальные морозы придут в Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец в попытке согреться в объятиях путаны потерял полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:52
На «Красном Октябре» обновляются мощности по обработке металлопрокатаСмотреть фотографии
10:25
«Давление в норме»: в Волгограде тепло вернулось ко всем домам в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
10:15
В Котово 11 января отключили воду из-за аварии на Филинском водоводеСмотреть фотографии
10:06
Три человека пострадали в аварии с опорой ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:00
Рожавшую в пути волгоградку инспекторы ДПС спасли вопреки снегу и гололедуСмотреть фотографии
09:34
Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:31
«Это как американские горки»: волгоградцев ожидают гигантские колебания температурыСмотреть фотографии
08:06
Учеников холодных школ Тракторозаводского района перевели на дистантСмотреть фотографии
06:35
Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗРСмотреть фотографии
22:00
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине военнымСмотреть фотографии
21:14
Ехали в Ростов. Под Волгоградом в КАМАЗ впечаталась легковушкаСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области под лед провалились два рыбакаСмотреть фотографии
19:19
Сбившего школьника на «Ниве» Виноградова приговорили к голодной свободеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
На трассе Волгоград — Астрахань иномарка вылетела на «встречку», есть пострадавшиеСмотреть фотографии
18:50
Жителям Волжского, Волгограда и области заглянут в карманыСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде меняют поврежденную часть теплосети на ОполченскойСмотреть фотографии
17:30
«Ротор» подписал контракт с нападающим Евгением МухинымСмотреть фотографии
 