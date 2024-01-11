



Мэрия Волгограда отреагировала на просьбу руководителей управляющих компаний Тракторозаводского района, которые заявили о нехватке слесарей для устранения завоздушенности в домах после ликвидации аварии на сетях, передает V102.RU.

- Руководители управляющих компаний признали, что несмотря на непрерывную работу штатных слесарей, они не успевают провести регулировку систем ряда многоквартирных домов, поэтому не все квартиры обеспечены теплоснабжением в нужных параметрах, и попросили в помощь дополнительные бригады. По запросу управляющих компаний им на помощь направлены еще 10 бригад, сформированных из сотрудников обслуживающих организаций соседних районов города, - сообщили в администрации Волгограда.

Напомним, в Тракторозаводском районе Волгограда 10 января на улице Ополченской произошло технологического нарушения на сетях. Потребители остались без тепла и горячей воды. В социальных учреждениях температуру поддерживали с помощь тепловых пушек. Поврежденный участок заменили, тепломагистраль ввели в работу. Котельная № 849, все центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции вышли на нормативные параметры температуры и давления к утру 11 января.

Сегодня, 11 января, оперативный штаб, который провел глава города Владимир Марченко, решал вопросы ликвидации последствий технологического нарушения на теплопроводе в соцучреждениях и жилых домах.

Фото из архива ИА «Высота 102»