Общество 11.01.2024 08:31
0
11.01.2024 08:31
Гигантские колебания температуры ожидают жителей Волгоградской области сегодня, 11 января, и завтра, 12 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, утренний мороз в -16 градусов сменится к концу дня резким потеплением до -1. Днем ожидается снег, который к вечеру превратится в снег с дождем.Завтра, 12 января, волгоградцам нужно быть готовым к очередному погодному сюрпризу. Температура с утреннего небольшого минуса вечером упадет до -11. Такие природные явления могут негативно сказаться на здоровье метеочувствительных.
МЧС: экстремальные морозы придут в Волгоградскую область 13 января11.01.2024 11:11
Общество 11.01.2024 11:11
«Давление в норме»: в Волгограде тепло вернулось ко всем домам в Тракторозаводском районе11.01.2024 10:25
Общество 11.01.2024 10:25
Рожавшую в пути волгоградку инспекторы ДПС спасли вопреки снегу и гололеду11.01.2024 10:00
Общество 11.01.2024 10:00
Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей11.01.2024 09:34
Общество 11.01.2024 09:34
Учеников холодных школ Тракторозаводского района перевели на дистант11.01.2024 08:06
Общество 11.01.2024 08:06
Мэрия Волгограда: отопление начало поступать в первые дома ТЗР11.01.2024 06:35
Общество 11.01.2024 06:35
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине военным10.01.2024 22:00
Общество 10.01.2024 22:00
Жителям Волжского, Волгограда и области заглянут в карманы10.01.2024 18:50
Общество 10.01.2024 18:50
В Волгограде меняют поврежденную часть теплосети на Ополченской10.01.2024 17:46
Общество 10.01.2024 17:46
Два оркестра исполнят «наждачный балет» в Волгограде10.01.2024 16:51
Общество 10.01.2024 16:51
Пенсионера-иностранца принудительно развели с молодой женой в Волгоградской области10.01.2024 15:32
Общество 10.01.2024 15:32
Над городом в Волгоградской области сбили киевский БПЛА10.01.2024 12:53
Общество 10.01.2024 12:53
Андрей Бочаров обозначил задачи АПК на ближайшее 10-летие10.01.2024 12:36
Общество 10.01.2024 12:36
В Михайловке устранили крупную аварию на водоводе10.01.2024 12:25
Общество 10.01.2024 12:25
Соцфонд рассказал волгоградцам о повышенных выплатах в январе10.01.2024 11:04
Общество 10.01.2024 11:04