Андрей Бочаров обозначил задачи АПК на ближайшее 10-летие





Губернатор Волгоградской области 10 января провел выездное заседание президиума совета по вопросам развития сельских территорий и АПК. Мероприятие, сообщает ИА «Высота 102», прошло на базе СП «Донское в Калачевском районе. Основное внимание участники заседания уделили задачам на ближайшее 10-летие.

Открывая заседание, Андрей Бочаров отметил, что прошедший год сельхозпроизводители Волгоградской области закрыли с достойными результатами. Так, например, в регионе полностью выполнили президентские задачи по обеспечению продовольственной безопасности, а также создали дополнительный резерв прочности по основным запасам продовольствия. Благодаря этому, подчеркнул губернатор, по итогам года многие работники АПК Волгоградской области были удостоены государственных наград.

– Агропромышленный комплекс Волгоградской области продолжает стабильно развиваться. Рост отмечается по всем основным направлениям. При этом по каждому направлению, сделан хороший задел на будущее, позволяющий Волгоградской области сохранять уверенное положение среди российских регионов-лидеров агропромышленного комплекса, – отметил губернатор. – По итогам 2023 года общий налоговый вклад агропромышленного комплекса в экономику Волгоградской области, по оценке, достигнет 6,2 млрд рублей (+13,2% к 2022 году), увеличившись в три раза по сравнению с 2013 годом».

Сохранить набранные темпы, укрепить позиции и усилить лидерство области по объемам и темпам развития агропромышленного производства в России, – таковы основные задачи, стоящие перед волгоградским АПК сегодня. Основная задача до 2034 году – повышение доли отрасли в ВРП с нынешних 12,3% до 14,8% — в стоимостном выражении до 460 млрд рублей, заявил Андрей Бочаров на сегодняшнем совещании. Также губернатор отметил, что общий накопленный объем инвестиций должен выйти на уровень 150 млрд рублей, 9 тысяч рабочих мест должно быть создано дополнительно.

Внимание в АПК региона в ближайшие 10 лет планируют сконцентрировать на приоритетных проектах, которые позволят достигнуть озвученных показателей. А это: