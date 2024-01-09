В Волгограде создали техкомиссию для устранения воздушной пробки в школе №97

В средней школе №97 в Дзержинском районе Волгограда зафиксировано повторное нарушение температурного режима – столбики термометров в трех кабинетах и спортзале показывали не больше +15 градусов. По итогам совместного заседания в учреждении представителей прокуратуры, чиновников и коммунальщиков здание в очередной раз решено избавить от воздушной пробки. По такому случаю здесь создали комиссию.

– По инициативе прокуратуры района в данном образовательном учреждении проведено выездное совещание по факту повторного нарушения температурного режима. В совещании приняли участие заместитель прокурора Дзержинского района Волгограда Дмитрий Лихобабин, заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Лариса Шмыгун, главный инженер ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Гуляев, технические специалисты, а также директор школы Сергей Казин, – сообщали официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Для устранения причин нарушения температурного режима сформирована техническая комиссия.

Уточняется, что при нормативе от 18 до 24 градусов тепла температура в трех учебных классах и в спортивном зале колебалась от +13 до +15 градусов.

– В настоящее время произведен повторный сброс теплоносителя для ликвидации воздушной пробки, в ближайшее время запланирован перезапуск системы отопления. Также рассматривается возможность установки циркуляционного насоса, – уточняют в прокуратуре. – По итогам надзорной проверки инициировано привлечение руководства образовательного учреждения к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей (ст. 6.7 КоАП РФ).