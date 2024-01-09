Не стало бывшего сотрудника медицинского штаба СК «Ротор». Как сообщили V102.RU сегодня, 9 января, в клубе, Игорь Дугинец работал массажистом в «Роторе» с 2018 по 2022 годы. Ему было всего 40 лет. После ухода из клуба Игорь Дугинец трудился по специальности в одном из спортивных центров Волжского. Судя по соцсетям, был активным, жизнерадостным человеком, делился новостями о своей новой работе. Его преждевременная смерть стала шоком и для близких, и для коллег Игоря.
СК «Ротор» выражает глубокие соболезнования родным и близким своего бывшего сотрудника.
К слову, Игорь Дугинец работал с бывшим главным врачом СК «Ротор» Евгением Гуськовым, который умер в апреле 2022 года
в возрасте 55 лет.
Фото СК «Ротор» VK.com, коллаж Павла Мирошкина/V102.RU