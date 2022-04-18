«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»

Общество 18.04.2022 13:45
18.04.2022 13:45
Печальная новость пришла из волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, не стало Евгения Гуськова, который с лета 2018 года был главным врачом команды. Ему было всего 55 лет.
- Евгений Борисович следил за здоровьем наших ребят, всегда сохранял оптимизм и бодрость духа, - вспоминают его коллеги.
Евгений Гуськов покинул клуб в декабре прошлого года. Однако все, кто знал и работал с Евгением Борисовичем, оставались с ним в добрых отношениях.
Карьера Евгения Борисовича была прочно связана с футболом. Ранее он работал в воронежском «Факеле», «Химках», «СКА-Хабаровске», казанском «Рубине» и «Луче» из Владивостока. Последним местом работы стала «Кубань».
В «Роторе» выражают соболезнования родным и близким покойного.
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