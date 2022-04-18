«Помним вас, доктор!»: скончался бывший главный врач волгоградского «Ротора»





Печальная новость пришла из волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, не стало Евгения Гуськова, который с лета 2018 года был главным врачом команды. Ему было всего 55 лет.

- Евгений Борисович следил за здоровьем наших ребят, всегда сохранял оптимизм и бодрость духа, - вспоминают его коллеги.

Евгений Гуськов покинул клуб в декабре прошлого года. Однако все, кто знал и работал с Евгением Борисовичем, оставались с ним в добрых отношениях.

Карьера Евгения Борисовича была прочно связана с футболом. Ранее он работал в воронежском «Факеле», «Химках», «СКА-Хабаровске», казанском «Рубине» и «Луче» из Владивостока. Последним местом работы стала «Кубань».

В «Роторе» выражают соболезнования родным и близким покойного.