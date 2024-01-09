Общество

В Волгограде глава МЧС Любавин после скандала с проклятиями привел подчиненных в храм

Общество 09.01.2024 14:16
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09.01.2024 14:16


Сегодня, 9 января, сотрудники МЧС России по Волгоградской области во главе с начальником Николаем Любавиным посетили в Волгограде утреннюю службу в храме преподобного Сергия Радонежского. Как сообщает V102.RU, фотографии с Божественной литургии опубликовала Волгоградская епархия.

В сообщении указано, что службу провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, которому сослужили священники храма.

За богослужением молились сотрудники одного из подразделений МЧС России по Волгоградской области, – говорится в сообщении епархии. 


Однако на фото видно, что на службе присутствовал Николай Любавин. Отметим, что это его первое публичное появление в общественном месте после видео, которое спровоцировало скандал и последующую проверку, инициированную руководством МЧС в отношении него. 

Фото: Зоя Казьмина / Волгоградская епархия / VK.com

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