Сегодня, 9 января, сотрудники МЧС России по Волгоградской области во главе с начальником Николаем Любавиным посетили в Волгограде утреннюю службу в храме преподобного Сергия Радонежского. Как сообщает V102.RU, фотографии с Божественной литургии опубликовала Волгоградская епархия.

В сообщении указано, что службу провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, которому сослужили священники храма.

– За богослужением молились сотрудники одного из подразделений МЧС России по Волгоградской области, – говорится в сообщении епархии.





Однако на фото видно, что на службе присутствовал Николай Любавин. Отметим, что это его первое публичное появление в общественном месте после видео, которое спровоцировало скандал и последующую проверку, инициированную руководством МЧС в отношении него.

Фото: Зоя Казьмина / Волгоградская епархия / VK.com