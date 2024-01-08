Колокольцев представил волгоградского участкового к госнаграде за спасение ребенка

Он бросился в ледяную воду, добрался до ребенка и при помощи спасателей вытащил его на берег.
Общество 08.01.2024 13:11
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08.01.2024 13:11
Он бросился в ледяную воду, добрался до ребенка и при помощи спасателей вытащил его на берег.
Глава МВД России Владимир Колокольцев представил к награждению государственной наградой - медалью «За спасение погибавших» - волгоградского участкового уполномоченного полиции Рената Хужахметова, который спас тонувшего в реке подростка. Об этом рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области.Напомним, 26 декабря в полицию Городища поступил сигнал о том, что под лед провалился 12-летний мальчик. Ближе всех к месту происшествия оказался участковый Ренат Хужахметов.
Он бросился в ледяную воду, добрался до ребенка и при помощи спасателей вытащил его на берег.
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