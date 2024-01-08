Общество

Волгоградцы начали избавляться от новогодних деревьев

Общество 08.01.2024 07:50
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08.01.2024 07:50


К концу праздничных выходных многие волгоградцы начали разбирать новогодние деревья. Пожухшие и осыпавшиеся елки при этом все чаще не просто выбрасывают на мусорку, а сдают на переработку. 

Хвойные деревья принимают на утилизацию в приютах для животных, а также в ТРЦ «Акварель». 

- По опыту прошлого года скажем, что активно сдавать ёлки на переработку волгоградцы начинают после 6 января. Но ещё в 2021 году мы решили, что акция будет стартовать 2 января - на случай, если кто-то решит освободить дом от новогоднего дерева сразу после празднования, - рассказали в пресс-службе ТРЦ. - На сегодняшний день горожане принесли больше 20 деревьев. 

В торговом центре напоминают, что после переработки пережившие Новый год елки превратятся в щепу, которая отправится в центр реабилитации  животных «Дино». Такую ароматную и натуральную подстилку оценят львы, медведи, еноты и лисы. 

Елки, сосны и пихты принимают на парковке ТРЦ до 15 февраля. Условия сдачи максимально просты - дерево должно быть освобождено от игрушек,  мишуры и скотча. Один человек может принести максимум пять хвойных за раз. 

Главный символ праздника заберут и в самом зооцентре «Дино». О своём визите волгоградцев просят заранее предупредить по телефонам  8-902-388-81-82, 8-937-705-64-60. 

Автор Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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