Волгоградцы начали избавляться от новогодних деревьев

К концу праздничных выходных многие волгоградцы начали разбирать новогодние деревья. Пожухшие и осыпавшиеся елки при этом все чаще не просто выбрасывают на мусорку, а сдают на переработку.

Хвойные деревья принимают на утилизацию в приютах для животных, а также в ТРЦ «Акварель».

- По опыту прошлого года скажем, что активно сдавать ёлки на переработку волгоградцы начинают после 6 января. Но ещё в 2021 году мы решили, что акция будет стартовать 2 января - на случай, если кто-то решит освободить дом от новогоднего дерева сразу после празднования, - рассказали в пресс-службе ТРЦ. - На сегодняшний день горожане принесли больше 20 деревьев.

В торговом центре напоминают, что после переработки пережившие Новый год елки превратятся в щепу, которая отправится в центр реабилитации животных «Дино». Такую ароматную и натуральную подстилку оценят львы, медведи, еноты и лисы.

Елки, сосны и пихты принимают на парковке ТРЦ до 15 февраля. Условия сдачи максимально просты - дерево должно быть освобождено от игрушек, мишуры и скотча. Один человек может принести максимум пять хвойных за раз.

Главный символ праздника заберут и в самом зооцентре «Дино». О своём визите волгоградцев просят заранее предупредить по телефонам 8-902-388-81-82, 8-937-705-64-60.

Автор Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»