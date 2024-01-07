Пустынные полки магазинов Волгограда вновь заполняют продуктами

После череды длинных январских праздников полки волгоградских магазинов постепенно снова заполняют исчезнувшими было продуктами, сообщает V102.RU со ссылкой на читателей.

— До 4 января в «Магнитах» почти не было молока, а вчера, наконец, завезли, — рассказывают жители поселка Ангарский. — Понемногу и остальные товары стали поступать. Больше стало выбора хлеба, газированных напитков, соусов.

Ранее волгоградцы жаловались, что в некоторых супермаркетах до сих пор не пополнены запасы продуктов и непродовольственных товаров, которые жители активно скупили еще до Нового года. Корреспондент «Высоты 102», посетивший торговые точки нескольких популярных торговых сетей, сообщал о полупустых полках с минералкой, особенно газированной и майонезом.

Также наблюдались перебои с поставками хлебных изделий различного вида. Буквально канула в Лету дешевая туалетная бумага. А у полок со спиртным можно было не досчитаться относительно недорогого алкоголя. Под удар возросших аппетитов попало и куриное мясо. Несмотря на подорожание, куры пользовались бешеной популярностью у покупателей перед Новым годом.

К слову, владелец крупного российского ритейлера объяснил задержку поставок курицы в некоторые регионы страны, связав это… с холодами, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу X5 Group. Между тем собственный источник издания отметил, что с поставками куриного мяса «проблем нет», а «такие истории [задержки поставок] периодически случаются на праздниках».

Помимо супермаркетов пустынно было и на волгоградских рынках. Продавцы мяса еще перед новогодними праздниками предупреждали о перерыве в поставках говядины. Отдыхают и перевыполнившие предновогодний план продавцы солений и фруктов.

Ранее, напомним, сообщалось, что на празднование Нового года волгоградцы готовы потратить около 15 тысяч рублей.

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