Общество

«Не хватило газа»: в волгоградских супермаркетах опустели полки с минералкой, майонезом и туалетной бумагой

Общество 06.01.2024 14:02
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06.01.2024 14:02


В некоторых волгоградских супермаркетах до сих пор не пополнены запасы продуктов и непродовольственных товаров, которые жители активно скупали до Нового года. Как сообщает корреспондент V102.RU, который накануне обошел магазины нескольких популярных торговых сетей, полупустыми остаются полки с минеральной водой, особенно газированной, и майонезом.

Существенно уменьшился ассортимент хлебных изделий различных видов. В некоторых супермаркетах совсем нет дешевой туалетной бумаги. А на полках со спиртным поредели ряды с относительно недорогим алкоголем.
Днем с огнем не найдешь в супермаркетах и курятину. Несмотря на подорожание, куры пользовались большой популярностью у покупателей перед Новым годом, которые буквально смели их с полок.

По словам продавцов, недостающие продукты и товары планируется пополнить уже в ближайшие дни.
 - На складах все есть, просто, сами понимаете, праздники, - объясняли сотрудники торговых залов.

Между тем, пустынно и на волгоградских рынках. Продавцы мяса еще перед Новым годом предупреждали о перерыве в поставках говядины, в наличии можно найти лишь свинину. Отдыхают и перевыполнившие предновогодний план продавцы солений и фруктов.

Ранее, напомним, сообщалось, что на празднование Нового года волгоградцы готовы потратить около 15 тысяч рублей.


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