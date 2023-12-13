Волгоградцы готовы потратить на новогодние праздники 15 тысяч рублей

В Волгограде бюджет празднования Нового года составит в среднем 15 тысяч рублей. Такие данные опубликовала компания SuperJob по итогам опроса экономически активного населения мегаполиса, сообщает V102.RU.

Годом ранее горожане собирались тратить на аналогичные цели 13,5 тыс. руб., в 2021 – 14,6 тыс. руб., в 2020 – 14,3 тыс. руб., а в 2019 году – 15 тыс. руб.

Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты — у москвичей (в среднем 23000 рублей), петербуржцев (21000 рублей) и красноярцев (19600 рублей).

Расходы на празднование нового года и январский отдых планирует каждый третий. Бюджет россиян за год вырос на 12% — до 19600 рублей на человека. Женщины чаще занимаются финансовым планированием (38% против 31% среди мужчин), но их бюджеты скромнее (в среднем 16400 и 22200 рублей соответственно). Молодежь до 24 лет чаще сводит баланс денежных средств в преддверии января и рассчитывает уложиться в меньшую сумму, чем россияне старше 45 лет (14300 и 20700 руб.).

