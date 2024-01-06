На трассы Волгоградской области выехали 334 спецмашины





334 единицы техники обеспечивали в минувшие сутки безопасный проезд автолюбителям, транзитному и общественному транспорту на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Автодорожные службы отсыпали более 5,6 тыс. тонн песко-соляной смеси. 334 единицы техники обеспечивали в минувшие сутки безопасный проезд автолюбителям, транзитному и общественному транспорту на трассах федерального, регионального и межмуниципального значения в Волгоградской области. Автодорожные службы отсыпали более 5,6 тыс. тонн песко-соляной смеси.

По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, передает V102.RU, для безопасного проезда по всем направлениям в общей сложности на трассах регионального значения было отсыпано 3243 тонны реагентов, задействованы 263 единицы специализированной техники. Наибольшее количество дорожных машин использовали в северных, северо-западных и центральных районах региона.На федеральных трассах, по информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на дежурство вышла 71 единица техники, израсходовано 2,4 тыс. тонн песко-соляной смеси.Для обеспечения безопасного проезда в случае резкого ухудшения погодных условий к работе на региональных направлениях могут быть привлечены более 500 единиц различной техники, на федеральных — 225. Количество спецмашин регулируется в зависимости от погодных условий, пояснили в облкомдоре.Между тем, водители в соцсетях сообщают, что в регионе от гололеда обработаны не все трассы. Например, опасной остается дорога от Михайловки до Елани.