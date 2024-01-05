Банкоматы стали выдавать волгоградцам модифицированные 100-рублевки

Обновленные 100-рублевые купюры в оливковом и оранжевом цветах стали выдавать банкоматы в Волгограде, сообщили V102.RU горожане. Волгоградка Оксана Абрамова прислала в редакцию фотографию своего сегодняшнего «улова» новых 100-рублевок.

Напомним, в наличное обращение в Волгоградской области модифицированные банкноты поступили летом 2023 года, однако вживую их мало кто видел.

Ранее сообщалось, что новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей – они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки.

Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России ранее поясняли, что такие банкноты будут вводиться в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с 100-рублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Фото: Оксана Абрамова