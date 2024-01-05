Общество

На Украине погиб боец из Волгоградской области Владимир Микрюков

Общество 05.01.2024 13:33
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05.01.2024 13:33


Житель Волгоградской области Владимир Микрюков погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, трагическую новость сегодня, 5 января, сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко.

- При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб наш земляк, житель Красного Яра Микрюков Владимир Николаевич, 2001 года рождения. Глубоко скорблю вместе с родными и близкими, выражаю соболезнование, - написал в Шевченко в своих соцсетях.

Прощание с павшим бойцом пройдет 6 января в рабочем поселке Красный Яр в 11.00 по адресу: ул. Лиманская, 105.

В 11.30 на центральной площади поселка у мемориала состоится траурный митинг.

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