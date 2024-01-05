Стало известно за чей счет в центре рабочего поселка Городище Волгоградской области внезапно стали сносить недостроенный многоквартирный дом, который начали возводить больше 20 лет назад.

- В администрацию собственником объекта АО Банк «Национальный Стандарт» подано уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, в соответствии со статьей 55.31 ГрК РФ. Информация о стоимости работ по сносу (демонтажу) объекта в администрации отсутствует, так как объект незавершенного строительства сносится без использования средств из бюджета Городищенского муниципального района Волгоградской области, - говорится в письме, которое поступило в ответ на редакционный запрос V102.RU.

Уведомление в районную администрацию поступило 28 ноября 2023 года, а работы по сносу объекта начались в конце ноября – начале декабря.

В ответе из администрации Городищенского района за подписью заместителя главы Анатолий Торгашина поясняется, что недострой сносят по решению суда, которое вступило в силу.

Напомним, снести недострой, согласно решению Городищенского районного суда, за свой счет должны два юридических лица, в числе которых банк и последний застройщик ООО «Новый город», а также пять физических лиц - дольщиков. Ранее со всех в равных долях уже взыскали стоимость экспертизы по недострою, которую проводил суд.

В редакцию в октябре текущего года обратились местные жители, которые рассказали о своих многолетних мытарствах и обещаниях чиновников решить вопрос с недостроенным многоквартирным домом. Людей, которые считают себя дольщиками, власти уверяли в том, что не оставят в беде, а в итоге по решению суда повесили на них бремя по сносу недостроя.

Подробно историю этого недостроенного многоквартирного дома, который начали возводить еще в 2002 году на средства граждан, информагентство подробно рассказывало в статье «Обещали помочь, а потом кинули»: под Волгоградом обманутых дольщиков заставляют снести недострой за свой счет.

Однако в администрации Городищенского района подчеркивают, что указанные граждане, которые вложили свои кровные в строительство многоквартирного дома, дольщиками не являются.

- Собственники данного объекта не являются дольщиками в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно информации Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области данный объект незавершенного строительства не состоит в региональном перечне проблемных домов, - говорится в письме.

Далее администрация напоминает, что исполнительные листы в отношении собственников объекта находятся на принудительном исполнении в Городищенском РОСП по Волгоградской области, на основании которых возбуждено исполнительное производство. В данном случае, напомним, речь идет о решении суда о сносе недостоя за счет средств и физических, и юридических лиц в равных долях.

- После исполнения решения Городищенского районного суда Волгоградской области от 27.06.2022 № 2-413/2022 исполнительное производство будет прекращено, - проинформировал Торгашин.

Будут ли в итоге за снос объекта платить физические лица, которые вложились в строительство жилья, но так его и не получили, администрация оставила без ответа. Судя по всему, этим людям придется забыть и о квартирах, строительство которых они когда-то оплатили. В письме администрации района об этом также нет ни слова.

- Дальнейшее использование земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. М.Чуйкова, 4, в настоящее время не определено, - говорится в ответе замглавы.

Отметим, что степень готовности многоквартирного дома, который начали строить еще 20 лет назад, составлял всего 5%. Расположен недостроенный дом в самом центре рабочего поселка Городище на улице Чуйкова, 4. Демонтаж строения, который простоял больше двух десятков лет, начался в конце 2023 года после публикации ИА «Высота 102». Как сообщили информагентству местные жители, работы по сносу недостроя, которые еще не завершены, перед новогодними праздниками сошли на нет.

Фото: читатели ИА «Высота 102»