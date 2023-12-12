Общество

Под Волгоградом начали сносить 20-летний недострой после публикации ИА «Высота 102»

Общество 12.12.2023 20:20
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12.12.2023 20:20




В центре рабочего поселка Городище в Волгоградской области после публикации ИА «Высота 102» резко активизировались работы на строительной площадке многоквартирного дома, который не могут достроить уже 20 лет.

- Примерно в конце ноября - начале декабря начались работы по сносу недостроенного здания. Правда, за чей счет сносят, неизвестно, - сообщили информагентству местные жители. Они прислали в редакцию фотографии, сделанные сегодня, 12 декабря, и неделю назад. На них видно, что снос объекта ведется ударными темпами.

Ранее сообщалось, что снести недострой, согласно решению Городищенского районного суда, за свой счет должны два юридических лица, в числе которых банк и последний застройщик ООО «Новый город», а также пять физических лиц - дольщиков. Ранее со всех в равных долях уже взыскали стоимость экспертизы по недострою, которую проводил суд.

В редакцию в октябре текущего года обратились дольщики, которые рассказали о своих многолетних мытарствах и обещаниях чиновников решить вопрос с недостроенным многоквартирным домом. Людей уверяли в том, что не оставят их в беде, а в итоге по решению суда повесили на них бремя по сносу недостроя.


Эти фотографии сделаны 12.12.2023 года

ИА «Высота 102» направило запрос в администрацию Городищенского района, чтобы прояснить за чей счет проводится демонтаж и будут ли за него платить дольщики.

Напомним, что степень готовности многоквартирного дома, который начали строить еще 20 лет назад, составляет всего 5%. Расположен недостроенный дом в самом центре рабочего поселка Городище на  улице Чуйкова,4.

Подробно историю этого многоквартирного дома, который пытались возвести на средства дольщиков, информагентство рассказывало в статье «Обещали помочь, а потом кинули»: под Волгоградом обманутых дольщиков заставляют снести недострой за свой счет

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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