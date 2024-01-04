В Волгограде сегодня, 4 января, благодаря легкой минусовой температуре погода робко стала напоминать зимнюю – в середине дня в городе на Волге выпал первый новогодний снег. И, как сообщили в мэрии, одновременно с началом осадков на улицы города вывели 67 единиц снегоуборочной техники. Зафиксировать этот исторический момент на улицы Краснооктябрьского района и отправился фотограф ИА «Высота 102».





Однако выполнить редакционное задание оказалось непросто. Более чем за два часа прогулки на свежем воздухе в объектив не удалось поймать ни одной снегоуборочной машины. В качестве исключения в одном из дворов попался соскребавший снежный покров трактор, а в другом – одинокий дворник с лопатой.









Не заметили на городских улицах активной уборки снега и читатели информагентства. 60% опрошенных нами в Telegram волгоградцев не застали ни одной спецмашины, и лишь 21% волгоградцев сообщили, что все-таки видели технику. Оставшиеся 19% честно признались, что до сих пор не выбирались на улицу из-за праздничного стола.

А погода сегодня к прогулкам располагает. Фотограф ИА «Высота 102», пользуясь случаем, подготовил серию зимних снимков.

















Меж тем, как уточняют в мэрии, силы коммунальной техники течение дня были брошены на обработку основных магистралей. Так, по данным пресс-службы администрации, 67 машин к вечеру высыпали на дороги Волгограда 1400 тонн песко-соляной смеси.

– В ночное время специалисты продолжат обработку улично-дорожной сети в непрерывном режиме, как в составе механизированных колонн, так и отдельными машинами, – рассказали чиновники.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»