В Волжском с 3 января изменили схему движения

В Волжском Волгоградской области приготовили новогодний сюрприз для автолюбителей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, внесены изменения в схему дорожного движения.

— С 3 января изменена схема организации дорожного движения на пересечении участков улиц Карбышева и Молодежной, — пояснили информагентству в мэрии города-спутника.

Уточняется, что согласно новой схеме, кольцо в районе пожарной части теперь станет главным, а все примыкания будут второстепенными. Соответствующие знаки уже смонтированы.

Фото: архив ИА «Высота 102»