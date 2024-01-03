Общество

В Волжском с 3 января изменили схему движения

Общество 03.01.2024 10:00
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03.01.2024 10:00


В Волжском Волгоградской области приготовили новогодний сюрприз для автолюбителей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, внесены изменения в схему дорожного движения.

— С 3 января изменена схема организации дорожного движения на пересечении участков улиц Карбышева и Молодежной, — пояснили информагентству в мэрии города-спутника. 

Уточняется, что согласно новой схеме, кольцо в районе пожарной части теперь станет главным, а все примыкания будут второстепенными. Соответствующие знаки уже смонтированы. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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