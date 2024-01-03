Общество

В Волгоградской области резко похолодает до -20º

Общество 03.01.2024 09:03
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03.01.2024 09:03


В Волгоградской области вслед за Москвой синоптики предрекают резкое похолодание уже в ближайшие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, по области ожидается гололед, мокрый снег и ночные морозы до -20 градусов. 

— Завтра, 4 января, в регионе в ночные часы ожидаются местами небольшие, а утром и днем местами умеренные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти днем со скоростью 7-12 м/с. В ночной период -5…-10 °С, в отдельных северных районах области температура упадет до -15...-20 °С, в дневные часы столбики термометров покажут 0...+5 °С, в районах северной половины области -5...-10 °С, — пояснили информагентству в областном ЦГМС. — К пятнице, 5 января, по области вероятны небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега и снега с дождем. В отдельных районах опустится туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. Ночью за окном +3...-2 °С, в отдельных северных районах области -9... -14 °С, после обеда воздух прогреется до 0...+5 °С, в районах северной половины области температура составит -7...-12 °С.

В Волгограде 4 января установится облачная с прояснениями погода. Ночью сильные осадки маловероятны, а вот в утренние и дневные часы ожидается снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти со скоростью 7-12 м/с. Ночью по городу -5...-7 °С, днем +2...+4 °С.

— 5 января в Волгограде временами возможны небольшие осадки преимущественно в виде снега с дождем, опустится туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью в областной столице -1…+1 °С, днем +3...+5 °С, — добавили волгоградские прогнозисты. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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