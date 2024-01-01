Общество

«Это уникальный объект»: Андрей Бочаров проверил готовность нового телемедицинского центра

Общество 01.01.2024 16:03
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01.01.2024 16:03


В Волгограде сегодня, 1 января, приступил к работе Региональный телемедицинский центр, который оказывает консультации любого уровня не только пациентам, но и врачам, передает V102.RU.


По информации администрации региона, готовность нового центра, который является структурным подразделением областной клинической больницы №1, в первый день нового года проверил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона пообщался со специалистами, посмотрел, как оказываются консультации, поздравил жителей с наступившим 2024 годом.


- Это уникальный объект, аналогов которому очень мало. Нам пришлось в течение года изучать практики ведущих учреждений страны и собрать все лучшее здесь, в этом центре, который относится к областной больнице. Важно, что здесь любой житель может получить консультацию любого уровня — наших специалистов или российских. Кроме того, консультацию может получить и врач, — отметил Андрей Бочаров. — Считаем центр перспективным. Надо двигаться дальше — уже создано 20 точек подключения. Важно продолжить такую работу — перед комитетом здравоохранения поставлена задача сформировать предложения по организации таких площадок практически во всех медучреждениях региона — в больницах и поликлиниках.


Работа нового центра организована за счет областного бюджета. Основная площадка расположена на улице Туркменской в Волгограде, телемедицинские кабинеты в областной больнице на улице Ангарской, рабочие места врачей — телемедицинских консультантов в профильных подразделениях облбольницы и главных внештатных специалистов областного комитета здравоохранения.

Новое подразделение оказывает все виды телемедицинских услуг: диагностику, выбор лечения, динамическое наблюдение, контроль хода лечения, консультации «врач-врач», наставничество, проведение консилиумов и конференций и многое другое. Особенно его работа, как отмечают специалисты, будет востребована для жителей отдаленных населенных пунктов и маломобильных пациентов.


Профессиональную поддержку в центре получат и молодые сотрудники медучреждений, фельдшеры ФАПов и другие медработники, которые нуждаются в экспертном мнении специалистов крупных клиник, а также  главных внештатных специалистов облкомздрава.

В головном офисе созданы семь кабинетов для проведения телемедицинских консультаций, помещение для работы с рентген-, КТ- и МРТ- снимками, залы для проведения консилиумов, обучения и реализации комплексных программ, зоны отдыха для персонала и технические помещения. В режиме телемедицинской консультации одновременно могут работать сразу 40 пользователей. 

Помимо работы со сложными и срочными случаями специалисты будут заняты и в плановых консультациях, а также профильных телемедицинских программах и проектах. В регионе планирует развивать это направление и внедрять телемедицину во всех государственных и муниципальных медицинских учреждениях.

Фото: администрации Волгоградской области

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