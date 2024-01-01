ЦГМС: Резкое похолодание идет на Волгоградскую область

В ближайшие дни в Волгограде и области температура упадет до 10 градусов мороза. Об этом, как передает V102.RU, предупреждает Волгоградский ЦГМС.

В Волгограде уже сегодня, 1 января, днем воздух прогреется до +1…+3º. 2 января будет немного теплее - днем +2…+4º, а вот уже 3 января температура упадет до 6 градусов мороза. Осадки в областном центре ожидаются только к среде, 3 января. В городе прогнозируют небольшой снег и снег с дождем.

В северных районах Волгоградской области понижение температуры ожидается уже сегодня, 1 января, до -2...-7º.

2 января возможен дождь, дождь со снегом и снег. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью -2…-7º; днем +1...+6º.

3 января ночью и днем ожидается 0…+5º, в отдельных северных районах -5...-10º. Осадки небольшие, местами умеренные. В основном это снег и снег с дождем. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.