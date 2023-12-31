Выспаться, счастья и мира: что желают волгоградцам в Новом году

Совсем скоро жители Волгограда и области будут отмечать наступление Нового года. Осталось всего каких-то пару часов до одного из главных семейных праздников.

Пускай, на улице совсем нет снега, погода за окном напоминает раннюю весну, а настроение далеко не у всех на пять с плюсом — и все-таки горожане ждут чуда, как в детстве, надеясь на лучшее.





Журналисты «Высоты 102» спросили у спешащих в предновогодней суете жителей и гостей города, чего бы они пожелали волгоградцам и себе в наступающем году, а также узнали о самых сокровенных желаниях.

Видео и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»