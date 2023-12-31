Волгоградским военным дадут поспать после встречи Нового года





В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом завершаются последние приготовления к встрече 2024 года. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Южного федерального округа, торжества начнутся уже сегодня вечером, когда все военнослужащие соединения соберутся за праздничными столами своих подразделений, за исключением тех, кто несет дежурство и службу в суточных нарядах. В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом завершаются последние приготовления к встрече 2024 года. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Южного федерального округа, торжества начнутся уже сегодня вечером, когда все военнослужащие соединения соберутся за праздничными столами своих подразделений, за исключением тех, кто несет дежурство и службу в суточных нарядах.

Для того, чтобы военные встретили новый год под бой курантов, командованием были внесены изменения в распорядок дня. Так, отбой личного состава был перенес на час ночи. Команда «Подъем!» 1 января прозвучит в 8:00 ч. Традиционно в этот день будет отменена утренняя физическая зарядка.Кроме этого, внесены дополнения в ужин – в новогоднее меню включены сладкая выпечка и торты, праздничные мясные блюда и гарниры, фрукты, соки и кондитерские изделия.