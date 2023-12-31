Общество

Волгоградским военным дадут поспать после встречи Нового года

Общество 31.12.2023 11:16
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31.12.2023 11:16


В мотострелковом  соединении ЮВО под Волгоградом завершаются последние приготовления к встрече 2024 года. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Южного федерального округа,  торжества начнутся уже сегодня вечером, когда все военнослужащие соединения соберутся за праздничными столами своих подразделений, за исключением тех, кто несет дежурство и службу в суточных нарядах.
Для того, чтобы военные встретили новый год под бой курантов, командованием были внесены изменения в распорядок дня. Так, отбой личного состава был перенес на час ночи. Команда «Подъем!» 1 января прозвучит в 8:00 ч. Традиционно в этот день будет отменена утренняя физическая зарядка.
Кроме этого, внесены дополнения в ужин – в новогоднее меню включены сладкая выпечка и торты, праздничные мясные блюда и гарниры, фрукты, соки и кондитерские изделия.



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