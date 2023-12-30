Бочаров напомнил подчиненным о круглосуточной работе в праздники

Приближающиеся новогодние праздники несут с собой не только легкость, эйфорию и улыбки, но и многократно повышают нагрузку на все экстренные службы, чтобы горожане могли безопасно встретить Новый год.

Сегодня, 30 декабря, губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание и поставил профильным ведомствам ряд задач на длинные январские выходные, сообщает V102.RU.

— Напоминаю, что на территории Волгоградской области действует режим повышенной готовности. Вопросы комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области являются приоритетными и требуют в этот период активизации работы профильных органов власти, правоохранительных структур, а также повышения бдительности самих жителей, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В ходе совещания были подняты вопросы обеспечения комплексной безопасности волгоградцев, проведения плановых мероприятий по обеспечению бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, усиление работы предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК. В режиме готовности к возможным нештатным ситуациям находятся дорожные службы и социальные объекты региона.

Также был составлен график дежурств ответственных лиц — заместители губернаторов, сменяя друг друга, будут координировать оперативную работу на весь период выходных и праздничных дней.

В районах Волгоградской области стартовали традиционные праздничные мероприятия, прежде всего ориентированные на детей и подростков. Для семейного отдыха жителей всех возрастов предусмотрены просветительские, досуговые, спортивные и другие активности на открытых общественных площадках.

Органы власти, их структурные подразделения, учреждения с круглосуточным пребыванием людей, больницы СМП, органы местного самоуправления — переведены в режим повышенной готовности. На местах организовано круглосуточное дежурство руководителей.

Глава региона особо отметил важность поддержания повышенной готовности дорожных, спасательных, коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятной погодой. Также профильным службам необходимо иметь в своем распоряжении и готовности достаточные сила и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Нельзя забывать, как отметил губернатор, и про обеспечение антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Еще один приоритет — постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, в том числе при использовании жителями пиротехнических изделий, проведение необходимых профилактических работ. В особом фокусе остается безопасность детей и подростков, в том числе при их перевозке организованными группами к местам проведения праздничных мероприятий и обратно.

Глава региона держит на личном контроле эпидситуацию по ОРВИ, гриппу и другим простудным заболеваниям. При необходимости адресно будут введены дополнительные профилактические меры в целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Губернатор каждые сутки будет получать доклады с мест о складывающейся оперативной обстановке на территории всего региона.

В завершение Андрей Бочаров поздравил всех жителей волгоградцев с наступающим Новым 2024-м годом и Рождеством Христовым:

— Мы встречаем Новый 2024-й год с надеждой на лучшее и верой в нашу Победу. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, добра и благополучия. С праздником! С Новым 2024 годом и Рождеством!