«Ситиматик-Волгоград» требует со школы Слуцкого почти 12 тысяч рублей

Лишенный статуса регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» требует с футбольной школы российского тренера Леонида Слуцкого почти 12 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, иск поступил 27 декабря на рассмотрение арбитражного суда Волгоградской области.

Долг, который мусорная компания просит взыскать с футбольной школы, составляет 11 тысяч 910 рублей 97 копеек.

В картотеке арбитража указано, что заявление принято к производству сегодня, 29 декабря, и будет рассмотрено в упрощенном порядке.

Футбольная школа имени Леонида Слуцкого находится в Волгограде. Тренировки проходят на стадионе «Бомбонера» в Советском районе.

Ранее сообщалось, что волгоградский тренер Леонид Слуцкий 27 декабря официально возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». 52-летний специалист возвращается к работе после своего ухода около года назад из казанского «Рубина».