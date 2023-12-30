Афганцы и сталинградцы получат деньги от волгоградских властей

Денежные выплаты предусмотрены также ветеранам боевых действий в Афганистане. Им положено по 10 тысяч рублей в связи с 35-летней годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Такие же суммы получат родители погибших «афганцев», супруги, если они не вступили в повторный брак.
Общество 30.12.2023 12:46
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30.12.2023 12:46
Денежные выплаты предусмотрены также ветеранам боевых действий в Афганистане. Им положено по 10 тысяч рублей в связи с 35-летней годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Такие же суммы получат родители погибших «афганцев», супруги, если они не вступили в повторный брак.
Единовременные выплаты получит ряд категорий жителей Волгоградской области к памятным датам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, к 81-ой годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом по 100 тысяч рублей выплатят участникам Сталинградской битвы, постоянно проживающим в Волгоградской области. На такую же сумму могут рассчитывать жители, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев (за исключением оккупированных территорий), и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».По 10 тысяч рублей получат волгоградцы, имеющие статус «Житель осажденного Сталинграда», а также супруги умерших участников Сталинградской битвы.
Денежные выплаты предусмотрены также ветеранам боевых действий в Афганистане. Им положено по 10 тысяч рублей в связи с 35-летней годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Такие же суммы получат родители погибших «афганцев», супруги, если они не вступили в повторный брак.
Выплаты предусмотрены в первом квартале 2024 года.
Напомним, такие же суммы в связи с 80-летием разгрома фашистских войск под Сталинградом выплачивались и в прошлом году.
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