Афганцы и сталинградцы получат деньги от волгоградских властей





Единовременные выплаты получит ряд категорий жителей Волгоградской области к памятным датам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, к 81-ой годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом по 100 тысяч рублей выплатят участникам Сталинградской битвы, постоянно проживающим в Волгоградской области. На такую же сумму могут рассчитывать жители, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев (за исключением оккупированных территорий), и награжденные медалью «За оборону Сталинграда». Единовременные выплаты получит ряд категорий жителей Волгоградской области к памятным датам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, к 81-ой годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом по 100 тысяч рублей выплатят участникам Сталинградской битвы, постоянно проживающим в Волгоградской области. На такую же сумму могут рассчитывать жители, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев (за исключением оккупированных территорий), и награжденные медалью «За оборону Сталинграда».

Выплаты предусмотрены в первом квартале 2024 года.

Выплаты предусмотрены в первом квартале 2024 года.

Напомним, такие же суммы в связи с 80-летием разгрома фашистских войск под Сталинградом выплачивались и в прошлом году.

Напомним, такие же суммы в связи с 80-летием разгрома фашистских войск под Сталинградом выплачивались и в прошлом году.

По 10 тысяч рублей получат волгоградцы, имеющие статус «Житель осажденного Сталинграда», а также супруги умерших участников Сталинградской битвы.Денежные выплаты предусмотрены также ветеранам боевых действий в Афганистане. Им положено по 10 тысяч рублей в связи с 35-летней годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Такие же суммы получат родители погибших «афганцев», супруги, если они не вступили в повторный брак.