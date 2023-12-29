Андрей Бочаров простился на добром слове с депутатами облдумы





Губернатор Андрей Бочаров провел заключительную в этом году рабочую встречу с депутатами Волгоградской областной думы. Прощаясь с парламентариями до следующего года, глава региона подвел предварительные итоги и результаты совместной работы по социально-экономическому развитию региона в 2023 году, а также наметил основные планы и задачи на ближайшую десятилетку.

– Мы ожидаем, что по итогам 2023 года валовой региональный продукт превысит 1,2 трлн рублей, – привел данные губернатор. – Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Безработица в регионе находится на историческом минимуме. Доходы областного бюджета за 11 месяцев текущего года составили 157,9 млрд рублей, с приростом почти на 12% к уровню 11 месяцев прошлого года.

Также волгоградский губернатор отметил налоговый прирост, который обеспечили предприятия несырьевого сектора. По его словам, это очень важно в условиях сохранения международных ограничений на сырьевых рынках.

В числе знаковых достижений Андрей Бочаров также назвал рост объемов промышленного производства, выполнение задач, стоявших перед сельскохозяйственной отраслью, серьезные результаты в дорожном хозяйстве. Также, подчеркнул он, в Волгоградской области в 2023 году были реализованы намеченные планы в здравоохранении, образовании, газификации, культуре, спорте, молодежной политике, во всех основных отраслях и сферах жизнедеятельности. С хорошей динамикой продолжается реализация национальных проектов.

– Эти и другие положительные результаты, обеспеченные в 2023 году, во многом стали возможными благодаря нашему системному конструктивному взаимодействию и надежной законодательной поддержке принимаемых в Волгоградской области решений, реализуемых действий, программ и проектов. Спасибо вам за активное участие в большой системной работе по созданию условий для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, – подчеркнул глава региона.

– Уходящий 2023 год был очень непростым, напряженным, с новыми сложными вызовами и задачами, многие из которых нам приходилось решать впервые, практически в ручном режиме. Но, несмотря на все сложности, Волгоградская область продолжает развиваться: реализованы и реализуются масштабные инвестиционные проекты в сфере промышленности, АПК, в социальной сфере, образовании, развитии муниципальных образований. Еще раз отмечу: по итогам 2023 года на территории Волгоградской области реализованы все намеченные планы социально-экономического развития, – подытожил Андрей Бочаров.

Говоря о будущем, губернатор Волгоградской области напомнил депутатам, что 2024 год – это итоговый год реализации национальных проектов, общий объем финансирования которых за 5 лет оценивается в 200 млрд рублей. Из них 188 млрд рублей уже профинансированы и направлены на создание и обновление всех видов социально значимой инфраструктуры — школ, больниц, детских садов, дорожных, экологических, коммунальных и многих других объектов.

– Наша с вами общая задача – в полном объеме выполнить все задачи национальных проектов 2019-2024 гг. и создать условия для продолжения этой работы в рамках объявленного Правительством России ее продления до 2030 года, – подчеркнул Бочаров.

Также следующий год является стартовым для комплексной десятилетней программы развития города-героя Волгограда. Кроме того, в 2024 году стартуют обозначенные в апреле 2023 года масштабные отраслевые проекты. Как то: создание Единой современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области, стратегическое дорожное строительство, развитие дорожно-транспортной сферы с приоритетным вниманием к маршрутам международного транспортно-логистического коридора Север Юг, создание историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинский в Волгограде и развитие туристической инфраструктуры, в том числе в природных парках, создание новых и расширение действующих производств в промышленности и т.д.

– Уверен, что мы сможем реализовать все намеченные задачи. Еще раз благодарю депутатов Волгоградской областной думы, весь депутатский корпус Волгоградской области за ответственную, профессиональную, результативную и оперативную работу в непростых условиях 2023 года, — отметил Андрей Бочаров. — Поздравляю вас, всех жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно, новых успехов в работе во благо Волгоградской области и ее жителей.