Бочаров вручил госнаграды медикам, строителям, крестьянам и физкультурникам





Андрей Бочаров 29 декабря вручил жителям Волгоградской области государственные награды. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие с участием руководителей и работников АПК, строительного комплекса, ж/д транспорта, здравоохранения и спорта прошло в Зале воинской и трудовой славы Волгоградской области.

– Каждый из вас с высочайшим профессионализмом и полной самоотдачей посвящает всего себя выбранному делу своей жизни. Вы заботитесь о здоровье и спасении людей, обеспечиваете продовольственную, транспортную, комплексную безопасность, промышленный суверенитет вашей страны, строите жилье, обучаете молодое поколение, развиваете физическую культуру и спорт, проводите большую общественную работу, обеспечиваете социально-экономическое развитие муниципальных образований и Волгоградской области в целом, – обратился к присутствующим глава Волгоградской области. – Вас, представителей самых разных профессий, объединяет исключительная преданность выбранному Делу, любовь к своей малой Родине и к нашему Великому Отечеству, – отметил Андрей Бочаров. – Сегодня для меня большая честь от имени Президента Российской Федерации вручить вам высокие государственные награды, отметить вас наградами Волгоградской области.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

дежурный по станции Тракторная-Товарная Приволжской железной дороги Сандугаш Мульганова ,

, диспетчер станции имени Максима Горького Приволжской железной дороги Елена Чернова ,

, глава Новоаннинского муниципального района Волгоградской области Николай Моисеев,

генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена также начальнику Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеславу Барканову.

Медали «Луки Крымского» вручены:

медсестре клиники ВолгГМУ Алле Васильченко,

начальнику Центра медицины катастроф клинической станция скорой медицинской помощи Андрею Княжеченко.

Медалью «За отвагу на пожаре» награжден консультант отдела администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области Сергей Кочелаев.

Генеральный директор предприятия «Каменское» Александр Милаев и директор компании «Усть-Медведицкое» Александр Пименов отмечены медалями «За труды по сельскому хозяйству».

Почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоены: