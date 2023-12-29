Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 года

Общество 29.12.2023 09:33
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29.12.2023 09:33
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 29 декабря, возложил цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала, почтив память жертв серии терактов, произошедших в Волгограде в 2013 году. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
В этом году исполняется десять лет трагедиям, который произошли в Волгограде. В результате теракта, устроенного смертником, в здании железнодорожного вокзала 29 декабря 2013 года погибли 18 человек, 45 получили ранения. 30 декабря стало таким же страшным днем – в троллейбусе №15а смертница привела в действие взрывное устройство. Тогда погибли 16 человек, 25 были ранены.
Фото сайта администрации Волгоградской области
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