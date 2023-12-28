Спорт в цифрах: волгоградские боксеры подвели итоги и заглянули в будущее

В Волгограде сегодня, 28 декабря, прошла отчетная конференция Волгоградской областной федерации бокса, на которой подвели итоги, провели кадровые перестановки и наметили планы развития на ближайшие годы. Мероприятие предварила минута молчания в память о павших в ходе специальной военной операции воинах.

Единогласно избранный новый председатель областной федерации бокса Алексей Цуканов рассказал о будущем бокса в регионе:

— Основная задача у всех членов федерации и председателя — развитие бокса в Волгоградской области. Первое: мы должны больше взаимодействовать с тренерским штабом, чтобы знать о проблемах на местах для оперативного решения. Во-вторых, необходимо увеличить финансирование федерации, количество мероприятий, поездок спортсменов, чтобы они набирались соревновательного опыта. В-третьих, мы сильно конкурируем с другими единоборствами и должны продвигать свой вид спорта, популяризируя бокс. То есть больше активности в СМИ, массовых мероприятий, акций, — заявил Цуканов. — Еще одна немаловажная задача — развитие спорта высоких достижений. Необходимо создавать возможности для спортсменов, которые уже входят в сборную команду, для поездок на международные соревнования, сборы, лоббировать интересы на уровне Федерации бокса России.

К слову, хорошим стимулом для достижения высот в боксе наряду со многими, может служить и финансовая составляющая. Так, в ходе встречи было заявлено, что волгоградцы, победившие в чемпионате России, гарантировано становятся обладателями новых квартир.





Также Цуканов подчеркнул, что бокс в Волгоградском регионе имеет давние традиции.

— Много поклонников данного вида спорта, много спортсменов. Наша страна сейчас переживает переломный период. Именно сейчас определяется, в каком мире жить нашим детям. Бокс закаляет, помогает проявить лучшие мужские качества, такие как смелость, выносливость, терпение, самоотверженность, волю к победе. Это именно те качества, которые позволяют защитить себя, свой дом, семью и свою Родину. Мы не можем позволить себе быть слабовольными и безмолвными, такими, какими нас хочет видеть коллективный Запад, как сейчас говорят. Мы как федерация бокса берем на себя функции по воспитанию молодежи. Многие из наших ребят сейчас находятся в зоне СВО, а некоторые, к сожалению, уже не вернутся, но навсегда останутся в наших сердцах, — заявил новоизбранный глава региональной федерации.





Возглавлявший с 2020 года региональную федерацию бокса мастер спорта международного класса, неоднократный призер и победитель всероссийских и международных турниров соревнований Максим Бабанин заявил, что намерен покинуть должность председателя по окончании полномочий в связи с переходом на работу в федерации бокса России.

— За три года была проведена работа, может быть для всех невидимая, но мы включили в базовый вид спорта бокс, что означает увеличение поддержки спортсменов на региональном уровне. К примеру, если раньше можно было только после 14 лет становится на ставки ЦСП, что подразумевает под собой определенную зарплату, командирование на различные выездные соревнования, то сейчас это происходит до 14 лет, — объяснил Бабанин. — Реализованы многочисленные мероприятия, направленные на популяризацию бокса в Волгоградской области. В том числе я проводил всероссийскую акцию «Зарядка с чемпионом», мы ездили по детским домам, организовали различные турниры. На пути всегда были трудности, но мы их успешно преодолевали. В основном это касалось финансовой составляющей, работы с судьями и тренерами.





Если представить волгоградский бокс в цифрах, то можно отметить рост числа занимающихся (2560 человек), расширение географии (бокс на сегодня развивается в 25 муниципальных образованиях Волгоградской области), обновление инвентаря, открытие новых залов. Также существенно выросло количество проводимых соревнований, появляются новые турниры на карте региона. В состав сборной России по боксу вошли девять новых спортсменов по разным возрастам. Воспитанниками федерации завоевано множество медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках страны.

Титулованный боксер пока не стал раскрывать подробности о месте работы, но поделился планами относительно спортивной карьеры.

— Я намерен продолжать выступления на ринге. 15 декабря провел бой с Кевином Джонсоном. В новом году будет поединок в феврале или марте. Соперника объявят чуть позже. Сейчас сосредоточусь пока на рейтинговых боях. Готов сразиться за титул чемпиона, открыт к серьезным предложениям, — отметил Максим Бабанин.





В ходе встречи было анонсировано строительство в Ворошиловском регионе специализированного Центра единоборств, в котором основной упор будет сделан на занятиях боксом. Его планируют возвести в пойме реки Царица со стороны Ворошиловского района.

Заниматься в новом центре смогут до 2000 тысяч спортсменов ежедневно. Возвести спорткомплекс, планируют за 2-3 года. Общая сумма вложений составит около 400 миллионов рублей.

Двухэтажное здание будет разделено на четыре части. Один общий сектор с местами для зрителей станет современной ареной для проведения соревнований всех уровней. Центр будем развивать как массовый спорт, так и готовить будущих профессионалов.





По словам председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова, власти целиком и полностью поддерживают инициативу областной федерации бокса по созданию новой специализированной площадки в Волгограде.

— Сейчас активно обсуждаем эту идею, прорабатываем, ищем механизмы реализации. Что касается итогов работы федерации, могу уверенно сказать, что пройдет большой этап, есть большие результаты и движение вперед, — отметил чиновник. — Работа по развитию бокса в Волгоградской области будет продолжена. Цель у нас одна — растить спортивный резерв, чтобы наши спортсмены получали возможность спортивной практики, показывали свое мастерство, а мастерство, на наш взгляд, должно завершаться победами на соревнованиях всех уровней, прославлением нашего региона на спортивной арене.

Также Попков особо подчеркнул, что между областной федерацией бокса и профильным комитетом налажено продуктивное взаимодействие, выстроены рабочие процессы, а организация получает все необходимые меры господдержки, предусмотренные региональным законодательством.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»