Общество

Межрайонный прокурор из Волгоградской области уехал на повышение в Тулу

Общество 28.12.2023 09:44
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28.12.2023 09:44


Заместителем прокурора Тульской области назначен 51-летний Олег Цыганков, который в Волгоградской области работал в должности Фроловского межрайонного прокурора. Об этом назначении, как передает V102.RU, сообщает прокуратура Тульской области.

Кадровое решение утверждено приказом Генерального прокурора РФ № 1432-к от 12 декабря текущего года.

Олег Цыганков служит в органах прокуратуры с 2002 года. Юридическое образование он получил в 2000 году, окончив Волгоградский государственный университет.

В прокуратуре Волгоградской области занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя Михайловского межрайонного прокурора Волгоградской области, прокурора Новоаннинского района Волгоградской области, Михайловского межрайонного прокурора Волгоградской области и Фроловского межрайонного прокурора Волгоградской области. Имеет классный чин старшего советника юстиции.

Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Фото: прокуратуры Тульской области

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