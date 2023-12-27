Волгоградцев призывают разоружиться перед праздниками

Сотрудники Росгвардии в преддверии новогодних каникул напоминает жителям Волгоградской области об ответственности за ношение оружия, передает V102.RU.

- На территории Российской Федерации запрещено ношение оружия при проведении культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятий, а также в состоянии опьянения и на территориях образовательных учреждений, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Помимо этого нельзя носить и перевозить в границах населенных пунктов пневматическое оружие в заряженном или снаряженном состоянии, использовать его вне помещений и участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы.

Нарушителям грозит административная ответственность с аннулированием ранее выданных разрешений или лицензий.

Ведомство также сообщает, что с 29 декабря срок рассмотрения подразделениями Росгвардии заявлений на получение государственных услуг в области оборота оружия будет составлять 20 рабочих дней с момента подачи заявления, за исключением лиц, впервые приобретающих оружие.