Общество

В Волжском автомобилист расплатится за моральный вред своей иномаркой

Общество 27.12.2023 14:08
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27.12.2023 14:08


Житель города Волжский в Волгоградской области лишился своей иномарки из-за того, что не спешил исполнять решение суда по возмещению морального вреда. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, автомобилист ранее нарушил правила дорожного движения, что повлекло причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

Суд обязал водителя выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, однако добровольно выплачивать указанную сумму он не захотел. Приставы установили, что в собственности должника есть автомобиль Renault Logan. 

- Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на транспортное средство, передал его на оценку, а затем — на реализацию. Полученные от продажи средства направлены на погашение долга, - рассказали в ведомстве.

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